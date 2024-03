Sui social il curioso indizio che fa sognare i tifosi: Paolo Maldini torna al Milan! Ecco cosa sta accadendo.

Paolo Maldini è uno di quei nomi che accendono la fantasia dei tifosi del Milan, facendo vibrare ogni corda romantica del proprio cuore. La suggestione di un ipotetico ritorno della leggenda rossonera in maglia numero 3 arriva direttamente dai social, per mano della moglie Adriana. L’addio di Maldini al Milan non è mai stato digerito dai tifosi rossoneri che, nella scelta di Cardinale, hanno visto una sorta di tradimento al “milanismo” incarnato dall’ex capitano rossonero. Un possibile o quanto meno ipotetico ritorno a casa Milan, non può far altro che far piacere ai tifosi del Diavolo.

Paolo Maldini Ivan Gazidis Frederic Massara

L’indizio social

Tutto parte dalla moglie di Paolo Maldini, Adriana Fossa Blanco. Quest’ultima infatti ha postato una foto raffigurante lei e il marito a pranzo. I tifosi scatenati non hanno esitato a commentare la fotografia per celebrare l’ex capitano rossonero. Uno di questi commenti però gli chiedeva di tornare al Milan e la moglie di Maldini, in risposta alla richiesta del tifoso, ha risposto una emoji che batte le mani.

Maldini può tornare al Milan?

Che Maldini possa tornare è solo una suggestione dettata dall’innamoramento follse dei tifosi rossoneri nei confronti del giocatore capace di vincere in maglia rossonera ben 5 Champions League. Di concreto c’è davvero ben poco. Paolo non si è lasciato bene con l’attuale dirigenza del Milan, Cardinale in primis. Improbabile se non impossibile che i due possano tornare a lavorare insieme, per quanto l’amore di Maldini per il Milan sia senza dubbio smisurato.

