Il calvario di Tonali in seguito al caso scommesse che qualche mese lo ha coinvolto sembra davvero senza fine. Il giocatore ex Milan è stato squalificato per 10 mesi più altri 8 di ‘prescrizioni alternative’ per aver operato scommesse sportive su piattaforme illegali. Ora però le cose per Tonali potrebbero peggiorare in seguito alla nota diffusa dalla Football Association. L’accusa sarebbe che il giocatore ex Milan avrebbe piazzato delle scommesse anche in Inghilterra, cosa che qualora venisse confermata potrebbe scaturire nuove sanzioni per Tonali e, conseguentemente, un aggravante rispetto alle accuse per cui è stato già punito.

Tonali avrebbe scommesse 50 volte tra agosto ’23 e ottobre ’23

La nota della Football Association

“Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Si afferma che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la Regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere”.

La nota del Newcastle

“Il Newcastle United riconosce un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules. Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support. Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A — Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024

