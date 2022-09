Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il derby vinto contro l’Inter: le dichiarazioni del francese

FESTA FINALE – «Volevamo festeggiare insieme, abbiamo un gruppo fantastico con un grande spirito di squadra e coesione. Abbiamo tanti giovani, ogni giorno è un piacere lavorare con questi talenti. C’è grande energia».

PARTITA PAZZA – «Sul 3-1 dovevamo chiuderla. Dzeko ha segnato ma alla fine siamo stati bravi. Grande partita dei nostri difensori, abbiamo lavorato tanto insieme per non lasciare spazio tra le linee. Oggi eravamo compatti per non lasciare spazio».

