Sono queste le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli che parla a DAZN dopo il derby vinto contro l'Inter.

Ecco le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli discute a DAZN dopo il derby vinto contro i rivali dell’Inter: “Siamo stati bravi a leggere la partita. L’Inter ci ha fatto palleggiare, noi abbiamo forzato poco volte. Avevamo preparato di aprirci un po’ di più a sinistra per svuotare il loro reparto centrale, a volte lo abbiamo fatto bene. A me piace quando la squadra sta in campo con maturità, poi giochiamo con contro squadre molto forti quindi è normale concedere qualcosa. Siamo stati con grande presenza sul campo, ogni palla poteva essere decisiva e l’abbiamo affrontata con la giusta cattiveria.“

Stefano Pioli

Aggiunge il tecnico: “Se tu hai veramente la pressione giusta ti puoi permettere di andare alti, ma deve essere fatta bene: non siamo andati troppo alti ma questo significava essere ancora più intensi. Giochiamo ogni tre giorni, poi dipende dalle energie che avremo e che strategie adotteremo. Oggi abbiamo provato a togliere profondità all’Inter e spesso ci siamo riusciti.” Conclude.

