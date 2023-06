Milan, Giroud incanta a San Siro: l’incredibile dato sui gol in casa. Il giocatore francese ha superato quota 10 reti in casa

Anche in Milan Verona, Olivier Giroud ci mette la firma: il francese sigla il rigore che sblocca il risultato alla fine del primo tempo e arriva a quota 11 reti in casa.

11 – Olivier Giroud (11) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di 10 gol in casa in questa #SerieA , insieme a Lautaro Martínez (12) e Victor Osimhen (12). Affezionato.#MilanVerona — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 4, 2023

Come riporta Opta, Olivier Giroud (11) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di 10 gol in casa in questa Serie A , insieme a Lautaro Martínez (12) e Victor Osimhen (12)

