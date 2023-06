Milan Verona, segnali positivi da De Ketelaere: il suo destino. Nell’ultimo match di campionato, il belga si sveglia

Non è partito titolare, ma Charles De Ketelaere è entrato a partita in corso in Milan Verona. Primo uno strappo imperiale contro Depaoli, ma si è fatto vivo sulla sinistra. Nel match, ha fatto vedere qualità che nel resto del campionato non si sono fatte vedere.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il belga non dovrebbe essere ceduto ma rimanere al Milan per dimostrare il suo vero valore.

The post Milan Verona, segnali positivi da De Ketelaere: il suo destino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG