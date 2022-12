Sono queste le parole di Olivier Giroud, l’attaccante della Francia e del Milan, parla così ai microfoni della Rai.

Ecco le parole di Oliver Giroud, l’attaccante del Milan e della Francia commenta alla Rai il suo gol con la nazionale transalpina: “Quando ho ricevuto palla, non sapevo se avevo o meno il difensore dietro e quindi dovevo girarmi per poter calciare. Il gol di oggi mi ricorda quello segnato quest’anno all’Inter. Non ho calciato benissimo, ma il mio amico Szczesny non è riuscito a salvare il tiro.“

Il calciatore francese si è dimostrato ancora una volta decisivo nonostante nonostante la sua età. Possibile il rinnovo con il Milan che verrà discusso dopo la fine del Mondiale di Calcio in Qatar. In Francia però alcune squadre si stanno muovendo per provare a riportalo in patria.

