Le parole di Raoul Bellanova, esterno dell’Inter, sulla ripresa del campionato di Serie A contro il Napoli capolista

Raoul Bellanova ha parlato dopo il successo per 6-1 dell’Inter in amichevole contro il Gzira.

PAROLE – «Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per la ripresa della stagione. Abbiamo una partita fondamentale che può decidere una stagione, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara».

