Ecco le parole di Luca Antonelli, ex Milan che ha parlato al canale Youtube di Mauro Suma su quando è arrivato al Milan: “Con il Genoa ho fatto quattro anni in cui sono stato da dio. Ho rifiutato tutte le offerte possibili e d’accordo con il Presidente Preziosi ho deciso che sarei andato via solo se fosse arrivato il Milan. Poi il Milan ha accontentato il Genoa con i soldi e io sono ritornato a casa.“

Intanto il presidente di lega Serie B, Mauro Balata parla così del Premio a Pioli come riportato da milannews.it: “Mi congratulo con Pioli per questo meritatissimo riconoscimento. Gigi Simoni ispira i nostri comportamenti: ha ispirato tantissimi allenatori rappresentando correttezza ed equilibrio. Rivedo le stesse caratteristiche in Pioli; lui ha la cultura del lavoro, che è quello elemento in più che fa essere grandi allenatori e dirigenti autorevoli.“

