Sono queste le parole di Stefano Pioli, il tecnico del Milan parla così dopo il premio allenatore gentleman fairplay dello scorso sanno.

Ecco le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo il premio ricevuto come gentleman fairplay dell’anno scorso. Ecco le parole riportate da milannews.it: “La vittoria dello Scudetto mi e ci ha portato tanti riconoscimenti. Sono orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio, perché Gigi Simoni è sempre stato un punto di riferimento e non può che farmi piacere che qualcuno pensi che io possa avere, anche in minima parte, questi valori“.

Conclude così il tecnico: “Sono stati i miei genitori a inculcarmi questi valori. Ora alleno una squadra vincente, ma giovane e so che i giovani non hanno bisogni di sermoni, ma di esempio e io cerco di essere nel mio piccolo un esempio di passione e di affidabilità per farci essere ciò che siamo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG