Milan, Giroud risponde alla critiche: «So quando devo…». L’attaccante francese parla dopo la vittoria contro la Sampdoria

Intervistato da Dazn, il centroavanti del Milan Olivier Giroud ha parlato delle critiche rivolte nelle ultime settimane, a secco di gol.

CRITICHE – «Non leggo le critiche perché so quando devo imparare a fare meglio. So che non facevo gol da qualche settimana, aspettavo una partita così che io ho fame e che voglio fare tutto per questa squadra»

