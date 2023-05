Pioli: «Leao? Vi spiego la situazione delle scorse partite». Le parole del portoghese sul rossonero, ritornato dopo un breve stop

In conferenza stampa dopo Milan Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao. Ecco le sue parole:

LEAO E I RECUPERI – «È chiaro che nelle scorse partite non era nelle condizioni ottimali. Sui recuperi, non sempre ci siamo riusciti, è una situazione importante e denota l’atteggiamento della squadra per ottenere un risultato positivo».

