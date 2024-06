Mats Hummels lascia ufficialmente il Borussia Dortmund. In Germania sono certi che piaccia al Milan e che il club rossonero possa provare il grande colpo a zero.

Il Milan nel prossimo mercato opererà almeno quattro colpi di mercato, uno per reparto. I ruoli sono presto detti: difensore centrale, un terzino di fascia destra, un centrocampista con attitudine difensive e un attaccante. La squadra mercato rossonera agirà all’interno di questo perimetro di azione, salvo clamorose sorprese. Attenzione particolare sarà data ovviamente anche alle occasioni, alle opportunità, che il mercato saprà offrire. Una di queste porta il nome di Mats Hummels del Borussia Dortmund.

Ufficiale l’addio al Borussia Dortmund di Hummels

Era nell’aria l’addio di Hummels al Borussia Dortmund. Ora però la notizia assume caratteri ufficiali. Dopo 13 anni il difensore tedesco non indosserà più i colori del Borussia Dortmund, dopo aver vinto con essi due Bundesliga, due Coppe di Germania e tre Supercoppe di Germania.

L’interesse del Milan per Hummels

La BILD, autorevole giornale tedesco, riporta che l’addio di Hummels al Borussia Dortmund ha come spettatori interessati due big di Serie A. Oltre alla Roma infatti, anche il Milan potrebbe decidere di cogliere l’occasione di aggiudicarsi un campione del calibro del tedesco a parametro zero. Potrebbe essere in tal senso un ottimo innesto dopo la perdita di Kjaer, per esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio. La visione di calcio del Milan in realtà sembra improntata sui giovani ma nulla è da escludere a priori, le opportunità di mercato potrebbero far cambiare idea ai vertici di Via Aldo Rossi.

