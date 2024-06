Daniel Maldini potrebbe far ritorno al Milan per poi ripartire immediatamente. Sulle sue tracce si segnalano gli interessi della Lazio su tutte.

Il mercato del Milan non si baserà solo sulle entrate ma anche sulle uscite. Da esse il Club punta a recuperare risorse da investire in nuovi acquisti così’ da rendere più competitiva e qualitativa la rosa da consegnare a Paulo Fonseca. Dopo l’accordo sul riscatto dell’Atalanta per De Ketelaere, il Milan potrebbe incamerare altre finanze dalla partenza di Daniel Maldini. Su di lui infatti si segnalano gli interessi di alcune squadre di Serie A, tra cui anche la Lazio.

Daniel Maldini

Maldini pronto a una nuova sfida

Daniel Maldini dopo l’anno trascorso al Monza di Galliani e Palladino potrebbe far ritorno al Milan. Qui è difficile possa trovare spazio, si apre quindi per il figlio d’arte di Paolo una nuova sfida. Già diverse squadre interessante al giovane Maldini. Tra queste – riporta Il Messaggerro – ci sarebbe anche la Lazio del patron Claudio Lotito. Il club capitolino potrebbe puntare su di lui per dare avvio al proprio progetto di ringiovanimento della rosa.

Le alternative

Maldini ha diversi estimatori in Serie A, non ci sarebbe infatti solo la Lazio nel suo destino. Per lui – scrive Il Messaggero – si potrebbero muovere anche Fiorentina e Torino. Entrambe le squadre partiranno per conquistare un posto in Europa, diventando così piazze appetibili per il giovane Daniel. Il Milan attende, convinto di poter recuperare da una sua eventuale cessione ulteriori risorse da investire in un mercato che si prospetta molto importante per i rossoneri per colmare il gap con l’Inter.

