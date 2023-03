Commenti di giornalisti e ex calciatore sulla sfida tra Milan e Napoli nei quarti di finale della Champions League.

Il giornalista Marco Nosotti ha commentato il sorteggio dei quarti di finale della Champions League, che vedrà Milan e Napoli sfidarsi. Secondo Nosotti a Sky Sport, si tratta di un confronto bello e suggestivo, e per il Milan è importante andare avanti in Europa perché è qui che si gioca la partita vera. Da marzo in poi, ogni partita diventa importante e non ci sarà più tempo per recuperare o migliorare eventuali errori. Tuttavia, essendo le due squadre già conoscenti tra di loro, non è chiaro se questo sia un vantaggio o un svantaggio.

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha invece parlato su Il Mattino della sfida dal punto di vista delle squadre. Secondo Bagni, il Napoli parte favorito sia psicologicamente che per il vantaggio di punti in campionato. Nonostante ciò, Bagni ha ricordato che il Milan ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Napoli durante la loro partita di campionato di questa stagione. Inoltre, secondo Bagni, il Milan ha commesso più errori rispetto alla squadra di Spalletti.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG