Ecco le dichiarazioni degli uomini più importanti del Milan, l’attaccante Ibrahimovic e il tecnico Stefano Pioli.

Il noto calciatore Zlatan Ibrahimovic su Sky Sport ha individuato il problema della sua squadra, il Milan, che sta alternando risultati buoni a prestazioni deludenti. Egli afferma che giocando da campioni d’Italia, la squadra diventa un bersaglio e uno stimolo per tutti gli avversari. Questo mette la squadra sotto pressione in ogni partita e rende ogni avversario molto motivato a battere il Milan, in quanto è il campione d’Italia in carica. L’Udinese, ad esempio, sembra molto contenta ogni volta che segna un gol contro il Milan, come se avesse vinto una finale. Ibrahimovic ritiene che questa squadra non abbia ancora l’esperienza necessaria per giocare come campione d’Italia, ed è per questo che si verificano questi alti e bassi nella loro performance.

Anche l’allenatore del Milan, Stefano Pioli su DAZN, ha fatto affermazione di colpa dopo la sconfitta contro l’Udinese, ammettendo di non essere riuscito a far capire l’importanza del match alla sua squadra. Ha sottolineato che la partecipazione alla Champions League il prossimo anno è fondamentale per il Milan, e che ci sono molte cose che non hanno funzionato in quella partita. Ha ammesso di non essersi spiegato bene e di dover lavorare meglio per far sì che la sua squadra torni ad essere competitiva.

