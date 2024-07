In queste settimane, il mondo del calcio vive momenti frenetici, testimoniati anche dalle novità in casa Milan, una delle squadre più emblematiche del panorama calcistico italiano e mondiale. Dopo il pareggio contro il Rapid Vienna nella prima uscita amichevole stagionale, la formazione rossonera si prepara a vivere una fase intensa e ricca di impegni, sia in campo che fuori. Tra ritorni attesi, giovani promesse e amichevoli preparatorie, il Milan si appresta a navigare una stagione che si preannuncia carica di aspettative e ambizioni.

Ritorno in America e Integrazioni in Squadra

Il club milanese, dopo il pareggio nella recente partita, si appresta a rivedere alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Negli Stati Uniti, infatti, per i tre prestigiosissimi match contro City, Real e Barcellona, si registrerà il rientro in gruppo degli americani Christian Pulisic e Yunus Musah, oltre a quello di Rafael Leao e Noah Okafor. Sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, anche giovani talenti come Mattia Liberali, Hugo Cuenca e Adam Bakoune voleranno oltreoceano, insieme ai portieri Raveyre, Nava e Torriani. È previsto inoltre il coinvolgimento di alcuni giocatori in procinto di trasferimento, tra cui spiccano i nomi di Daniel Maldini, Alex Saelemaekers, Lorenzo Colombo e Marco Nasti. Il ritrovo della squadra avverrà in New Jersey, dove è programmato il primo allenamento per la mattinata di oggi, 26 Luglio, un momento importante per rafforzare lo spirito di squadra e i legami tattici.

Eventi e Pianificazione

Al di là degli allenamenti, la squadra sarà protagonista di varie iniziative, vedendo la partecipazione di figure importanti come Zlatan Ibrahimović, Moncada e Furlani, sebbene l’ultimo farà ritorno in anticipo rispetto agli altri membri della delegazione. Mentre il gruppo principale sarà impegnato oltreoceano, il Milan Futuro, sotto la guida dell’allenatore Daniele Bonera, rimarrà in Italia preparandosi per una partita amichevole contro il Caravaggio a porte chiuse. Questo match servirà da banco di prova in vista dell’esordio in Coppa Italia contro il Lecco, previsto il 10 agosto ma con un cambiamento di orario, posticipato alle 21.

Daniele Bonera

Il Rientro dei Nazionali

Un capitolo a parte merita l’attenzione per il ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Theo Hernandez e Mike Maignan, dopo aver raggiunto le semifinali degli Europei, faranno rientro a Milanello il 2 agosto, accompagnati poche ore dopo da Tijjani Reijnders, anch’egli semifinalista del torneo con l’Olanda. Alvaro Morata, rinforzo di primo piano per l’attacco rossonero, si unirà al gruppo il 10 agosto, segnando un ulteriore innalzamento della qualità in vista della nuova stagione. Dopo la tournée americana e i pochi giorni di riposo concessi dalla società, l’attenzione si rivolgerà al prestigioso trofeo Berlusconi contro il Monza il 13 agosto e, successivamente, all’esordio in campionato previsto per il 17 contro il Torino al San Siro.

Le settimane appena trascorse e quelle che verranno delineano un periodo di intense preparazioni e assestamenti per il Milan, con la squadra che si appresta a fronteggiare gli impegni ufficiali forte di un gruppo rinnovato e motivato.

