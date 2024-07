Il mercato dei rossoneri stenta a decollare e il nuovo allenatore finora ha potuto lavorare su un gruppo molto ridotto.

Il Milan sta per avviare la sua tournée negli Stati Uniti partendo non senza contrattempi: la squadra ha subìto un ritardo di partenza di quasi 40 minuti dall’aeroporto di Malpensa. Niente in confronto alla sfide che attendono il nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Gruppo in formazione

Il club rossonero inizierà in questi giorni a ritrovare i big della rosa che termineranno le vacanze dopo gli impegni con le nazionali: Christian Pulisic e Yunus Musah su tutti, indosseranno per la prima volta la maglia rossonera per quel che riguarda la nuova stagione. Rafael Leão e Noah Okafor sono attesi rispettivamente dopodomani e martedì, situazioni che impongono a Fonseca un’attesa forzata prima di poter disporre dell’intero gruppo.

Rafael Leao

A rilento

Una delle difficoltà maggiori per Fonseca riguarda il mercato in particolar modo per quanto concerne il centro del campo. Il calciomercato sta procedendo a rilento rispetto alle esigenze tecniche del Milan e Tuttosport descrive il lusitano come non proprio soddisfatto (eufemismo) della situazione; attualmente, Fonseca può fare affidamento principalmente su Loftus-Cheek e Bennacer, nonostante le continue offerte provenienti dai club arabi per quest’ultimo. L’ex Lille aspetta notizie sui fronti Samardzic e Fofana.

Gli esuberi

In tutto ciò ci sono anche esuberi in rosa. Pobega e Adli potrebbero non rientrare nei piani futuri del club; certamente non avranno ruoli di primo piano. Cederli faciliterebbe non poco l’operato della dirigenza sul mercato in entrata ma l’italiano non sembra gradire la destinazione Udinese (sarebbe coinvolto nell’operazione Samardzic), mentre il francese ha offerte arabe.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG