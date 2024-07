Il terzino destro rossonero interessa all’estero: la sua situazione è da tenere sotto osservazione anche per via del contratto in scadenza nel 2025.

Il futuro del capitano rossonero è diventato oggetto di speculazioni, in un momento in cui il suo legame contrattuale con il club milanese si avvicina pericolosamente alla scadenza.

La proposta

Il Corriere dello Sport rivela che lo Strasburgo sembra essere proiettato a rafforzare il proprio organico in vista delle prossime stagioni e ha posto gli occhi su Davide Calabria come possibile rinforzo. Questa opzione è considerata un piano alternativo nel caso in cui la trattativa principale per Guela Doué, talentoso esterno di 21 anni attualmente sotto contratto con il Rennes, non giungesse a compimento. L’interessamento per quest’ultimo sarebbe particolarmente conveniente finanziariamente, con un trasferimento valutato attorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi, e un immediato prestito allo Strasburgo.

Davide Calabria

Il retroscena

L’eventuale trasferimento allo Strasburgo di Doué fa parte di un progetto più grande che vede coinvolto anche il Chelsea; la proprietà dei londinesi ha legami con lo Strasburgo. L’idea sarebbe quella di capitalizzare sull’investimento di Doué per beneficio diretto della squadra alsaziana, inserendolo in un contesto competitivo propizio alla sua crescita.

La situazione del capitano

Davide Calabria, nel frattempo, si trova in una posizione delicata. Capitano e elemento di spicco del Milan, il suo contratto in scadenza nel 2025 e non ancora rinnovato lo rende un target appetibile per molte squadre in cerca di rinforzi in difesa.

