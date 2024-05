L’esperto di mercato Alfredo Pedullà aggiorna la situazione riguardante la trattativa tra l’allenatore pugliese ed i partenopei.

Antonio Conte è diretto sempre più verso Napoli, Alfredo Pedullà sul proprio sito aggiorna così la situazione. “Conte è, da sempre, la PRIMA scelta del Napoli e noi mai abbiamo cambiato versione. Conte prima scelta e Pioli a ridosso. A maggior ragione dopo il famoso incontro dello scorso 11 maggio, e che vi abbiamo svelato il martedì successivo, tra Conte e il Napoli a Torino”.

Il contratto

“Quel giorno sono state poste le basi per un contratto da 6,5-7 milioni a stagione più 2 milioni di bonus in caso almeno di conquista Champions. Abbiamo anche spiegato che quei bonus sarebbero entrati nella base fissa dalla stagione successiva, ma questi sono dettagli che scopriremo più avanti. Va aggiunto che i bonus possono essere ritoccati verso l’alto per non andare troppo distanti dai 10 milioni complessivi a stagione“.

Prossime mosse

“Esattamente come ci sarà tempo per ragionare sul mercato con Lukaku che, in automatico, verrà accostato al nuovo Napoli. E con tante altre cose che andranno seguite. Ma per ora conta soltanto questo, lo sbarco di Conte: dall’incontro a sorpresa raccontato a gennaio a tutto il resto, tra misteri e depistaggi. Un classico del mercato, gli effetti speciali e che magari possono cogliere in contropiede chi casca nelle trappole. Antonio Conte al Napoli: siamo in pieno countdown, l’unica cosa che conta in attesa della firma”.

