L’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee è uno degli obiettivi, forse il primo in assoluto, per l’attacco del club rossonero.

Il Corriere di Bologna ha intervistato Joshua Zirkzee che non si è sbilanciato sul proprio futuro. “Sono fiero e felice, i momenti migliori sono stati appena prima di Natale, quando abbiamo battuto Roma, Inter e Atalanta e la sfida contro il Napoli al Maradona: là ci siamo resi conto di avere grandi possibilità di entrare in Champions. Quando ho lasciato il Bayern mi sono voluto subito misurare con un campionato difficile come quello italiano, il club aveva già un ottimo progetto riguardo l’Europa ma nessuno pensava che sarebbe potuta andare così. Motta Io e lui parliamo tanto, soprattutto per tenermi sul pezzo. Quando abbiamo capito di poter arrivare in Champions è stato bravo a non caricarci di tensione e a spiegarci bene cosa dovevamo fare”. L’approdo molto probabile dell’italo-brasiliano alla Juventus potrebbe complicare le cose al Milan; il contratto di Zirkzee in ogni caso può essere rescisso pagando 40 milioni al Bologna.

Thiago Motta

Il segreto

“Il gruppo. Siamo giovani e affamati e ognuno è leader a modo suo: ho imparato tanto da Lollo De Silvestri, che fin da subito mi ha convinto che avevo le capacità per essere un leader. L’anno prossimo giocheremo contro i giocatori più forti del mondo ma non ho paura, devo credere di poter arrivare a quel livello”.

Sul futuro

“In questo momento la mia testa pensa al Bologna, farò solo quello che ha senso per il mio cuore. Devo ringraziare Motta, mi ha aiutato tanto”.

