Il giornalista Carlo Pellegatti è scettico sull’attaccante guineano.

Carlo Pellegatti ha commentato a Radio Rossonera di alcune scelte dei dirigenti del Milan. “Fonseca a livello di difesa ha funzionato abbastanza bene in Francia. C’è da dire che si tratta di una scelta coraggiosa, perché se avessero scelto Conte erano a posto tutto l’anno. Una scelta che fa discutere, divide più che unisce. Ma se le cose dovessero andare male, i tifosi non si arrabbiano con Fonseca. Adesso comunque quello che conta non è quando lo annunceranno, ma i giocatori che giocheranno per lui”.

Mike Peterson Maignan

Le incognite

“Se ti presenti il prossimo anno con Guirassy e Jovic facciamo un po’ fatica. Il Milan ha lavorato su Zirkzee, se non lo dovesse prendere è chiaro che ci sarebbe un po’ di delusione. Sui Guirassy a 28 anni ci può essere il famoso effetto Piatek che preoccupa. Il campionato tedesco è quello che è, come la Spagna. 3 top che giocano contro squadre molto meno quotate. Guirassy lo prenderei domani, ma per completare l’attacco e poi andrei sul primo nome”.

Il suggerimento

“Se dovesse andare via Maignan io andrei subito su Caprile. Vale Di Gregorio. Ha fatto benissimo al Bari l’anno scorso. Non vado a prendere Diogo Costa…ancora con un giocatore portoghese, con tutti i problemi di trattativa del caso, a 45 milioni di euro. C’è una buona scuola di portieri adesso in Italia”.

