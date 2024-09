Zlatan Ibrahimovic avrebbe avuto in mattinata un colloquio con Terzic che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere il dopo Fonseca.

Il Milan si trova a navigare in acque sempre più tumultuose. La squadra, che ha avuto un esordio deludente nella Champions League, si affaccia a uno dei momenti più critici della stagione con più domande che risposte sul proprio futuro. Con la guida tecnica di Paulo Fonseca messa in discussione e un derby che si preannuncia più che mai decisivo, il Milan sembra trovarsi di fronte a un bivio che potrebbe definire l’intero corso della sua stagione. Non è un caso infatti che, secondo quanto riferito da Milannews.it, in mattinata ci sia stato un colloquio tra Ibrahimovic e l’allenatore del miracolo Borussia Dormund.

Edin Terzic il dopo Fonseca

La notizia diffusa dai colleghi di Milannews.it è decisamente forte. Zlatan Ibrahimovic avrebbe avuto in mattinata un colloquio esplorativo con l’entourage di Ediz Terzic, l’allenatore del Borussia Dortmund che ha condotto fino in finale la squadra tedesca nella passata edizione della Champions League. Da quanto trapela potrebbe essere lui il profilo in pole per prendere il posto di Fonseca in caso di esonero.

Paulo Fonseca

Il derby sarà decisivo

Ogni decisione in merito al cambio allenatore è procrastinata a dopo il derby. La stracittadina contro l’Inter potrà segnare infatti il crocevia della stagione del Milan e soprattutto di Fonseca. In caso di sconfitta il cambio in panchina sarebbe quasi inevitabile e, a tal proposito, il Milan inizia a cautelarsi. Il nome di Terzic non è l’unico su cui ragiona i vertici di Via Aldo Rossi ma, certamente, è tra i candidati più papabili.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG