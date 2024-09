I tifosi sono in ansia per le condizioni di Mike Maignan, uscito anzitempo dalla sfida di ieri contro il Liverpool. Ecco le ultime sulle sue condizioni.

L’incontro con il Liverpool si è trasformato in un calvario per Mike Maignan, il portiere titolare dei rossoneri. Tra problemi fisici preesistenti e colpi subiti durante la partita, la sua uscita dal campo al 51′ ha lasciato il segno, segnando una svolta inaspettata nel match e ponendo questioni urgenti sul suo recupero in vista del derby imminente contro l’Inter. Ma proprio nel momento di difficoltà, emerge una nota di speranza per il futuro: Lorenzo Torriani, giovane promessa del Milan, ha fatto il suo debutto, mostrando il proprio valore nonostante le circostanze sfavorevoli. La domanda che ora affligge i tifosi del Milan è se il numero uno rossonero riuscirà a recuperare per il derby di domenica sera e, le ultime novità in merito, alimentano speranze.

Maignan giocherà il derby?

La dinamica della sua uscita dal campo hanno fatto scorrere più di qualche brivido sulla schiena dei tifosi del Milan, soprattutto notando l’espressione di dolore e malessere sul viso del numero uno francese. Si è subito temuto il peggio in merito alle sue condizioni atletiche, Matteo Moretto però attraverso un post sul proprio profilo X ha rassicurato tutto affermando che “Mike Maignan atteso regolarmente in campo per il derby di domenica sera”.

Mike Maignan

Pericolo scongiurato

Il recupero di Maignan, in attesa di ulteriori conferme, è l’unica nota positiva dopo la debacle di ieri contro il Liverpool. Le doti del giovane Torriani non sono in discussione ma, in un momento delicato come questo e con il derby alle porte, recuperare Maignan è senza dubbio un gran respiro di sollievo per i tifosi e non solo.

Mike Maignan atteso regolarmente in campo per il derby di domenica sera. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 18, 2024

