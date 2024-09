Michele Criscitiello ha svelato dove si troverebbe in questo momento Zlatan Ibrahimovic. Ecco la rivelazione del giornalista.

Il Milan non ha convinto nelle sue prime uscite stagionali, nonostante un precampionato che invece hanno fornito buone se non ottime indicazioni. I soli due punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le sirene d’emergenza in quel di Via Aldo Rossi, nonostante pubblicamente arrivino conferme e rassicurazioni di voler proseguire il cammino insieme al neo tecnico rossonero. Quanto accaduto inoltre durante il cooling break di Roma contro la Lazio, e l’assenza di Ibra, sono temi ancora caldi che indispettiscono tifosi e addetti ai lavori. Michele Criscitiello avrebbe svelato – a suo dire – dove si trovi in questo momento lo svedese.

Ibra è in Canada a caccia

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha svelato un retroscena riguardante Ibra, ha dichiarato che “lo svedese sarebbe in Canada a caccia, non so di talenti, non so. Potrebbe essere in Canada, per questo era programmato il viaggio. Per questo non sarebbe tornato a Milano nonostante il casino”. Parole senza dubbio forti che, lo precisiamo, sono da verificare.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La posizione del Milan

Giorgio Furlani, nel giorno della presentazione a tifosi e stampa di Abraham, ha chiarito che Ibrahimovic “aveva un impegno preso da parecchio, prima del suo ruolo nel Milan. Non era una sorpresa. Non penso che dobbiamo annunciare tutti gli spostamenti della dirigenza, ogni settimana“. Parole che scacciano via dubbi e illazioni di ogni tipo. Le affermazioni di Criscitiello sono infatti da verifica e, al momento, la versione offerta da Furlani è quella fa fede, arrivando direttamente dal Milan.

