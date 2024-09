Antonio Cassano ha colto nuovamente l’opportunità per criticare duramente Leao. Ecco le parole dell’ex Inter sul 10 rossonero.

L’ex stella del calcio italiano, Antonio Cassano, noto per non avere peli sulla lingua, ha recentemente sollevato delle questioni riguardanti il Milan e, più specificatamente, di Rafael Leao. Le sue osservazioni sono come sempre condite da parole taglienti, al punto da generare sempre accesi dibattiti. Tutto ciò è avvunuto durante il programma ‘Viva El Futbol’, in cui FantaAntonio non si è risparmiato, ancora una volta.

La critica a Leao

Antonio Cassano non è nuovo a uscite scomposte e forti. In particolare il feeling con Leao non è mai sbocciato come dimostrano le molte discussioni a distanza avvenute tra i due. Il momento no di Leao ha suggerito a Cassano di lanciare una nuova frecciatina al 10 rossonero, paragonandolo a un grande ex rossonero del passato. Ha affermato infatti che “siccome nel Milan c’è uno che pensa di essere il Ronaldinho della situazione, è svogliato, poi si è aggiunto anche l’altro, se tu vai a pressare in 9 e ti imbucano dalla parte dove non copri, sarai sempre nei guai a livello difensivo. L’abbiamo visto, ti fanno la faccia come un pallone”.

Foto: Gribaudi/Image Sport

Periodo no per Leao

E’ decisamente un momento poco fortunato questo per Leao. Il portoghese infatti non ha brillato nemmeno nella sua Nazionale, finendo anzitempo la propria partita alla fine del primo tempo. Criticato in patria, oltre che al Milan, Leao deve dimostrare ora più che mai di poter reagire dinanzi alle difficoltà e imporsi da campione quale può essere.

