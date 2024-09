Franco Ordine, parlando di Milan, ha fatto un parallelismo tra Ibrahimovic e Maldini, esprimendo alcuni giudizi decisamente forti.

In un periodo di grandi cambiamenti per il Milan, la discussione riguardante il ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel contesto rossonero e il paragone con il lascito di Paolo Maldini sta suscitando parecchio interesse e dibattito tra gli appassionati di calcio. Le recenti affermazioni fatte da Franco Ordine durante una trasmissione su Telelombardia hanno infatti acceso ulteriormente i riflettori su una vicenda che coinvolge due fra le figure più emblematiche della storia recente del club milanese. Ma quali sono i reali termini di questo confronto e che effetti potrebbe avere sulla squadra

L’ombra di Maldini

Paolo Maldini, storica bandiera e pilastro del Milan, ha lasciato un’impronta indelebile nel club, ricoprendo per anni il ruolo di direttore dell’area tecnica. La sua partenza ha generato una sensazione di vuoto, sentito fortemente all’interno dell’ambiente rossonero, tanto che Gerry Cardinale, nel tentativo di riempire tale lacuna, ha optato per coinvolgere Zlatan Ibrahimovic in un nuovo ruolo dirigenziale. Questa mossa ha determinato l’inizio di un vivace dibattito sui reali meriti e sulle capacità di Ibrahimovic di inserirsi proficuamente in queste dinamiche gestionali, specie alla luce dei confronti con il contributo precedentemente fornito da Maldini.

Critiche e difese

Un punto particolarmente spinoso di questa discussione riguarda le critiche mosse da Franco Ordine non tanto verso Ibrahimovic, ma verso Maldini stesso. Ordine, noto per le sue posizioni spesso controcorrente, ha rimproverato la gestione Maldini, sostenendo come il successo del Milan fosse attribuito a lui quando in realtà le vittorie sono sempre frutto di un lavoro collettivo, mentre nei periodi meno felici il dirigente è stato troppo rapidamente additato come il principale responsabile. Ha affermato infatti che “quando il Milan vinceva lo scudetto, era tutto merito suo; quando finiva quinto, era colpa sua. Cosa ha fatto Maldini prima È stato fermo per tanti anni e l’unica cosa che faceva era giocare a tennis tutto il giorno.”

Inoltre, il commentatore ha minimizzato il periodo di assenza di Maldini dal calcio giocato, rilevando ironicamente che l’unica sua attività fosse il tennis, in netto contrasto con la visione di quanti considerano il suo impegno nel Milan come fondamentale.

