Ibra potrebbe cercare di regalare al Milan il grande colpo di mercato per la difesa. Riflettori puntati sull’asso del Salisburgo Strahinja Pavlovic.

Il Milan non ha occhi ed energie solo per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna rappresenta senza dubbio una priorità per l’attacco e la squadra mercato rossonera si è posta l’obiettivo di chiudere in fretta, così da potersi focalizzare con attenzione su altre operazioni di mercato, altrettanto importanti. Tra queste figura senza dubbio quella relativa al difensore centrale da regalare a Fonseca, vista la partenza di Kjaer. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, Ibra potrebbe cercare di regalare al Milan un grande colpo in difesa, puntando sul talento del Salisburgo.

Strahinja Pavlovic: il colpo da 90 di Ibra

Il reparto difensivo del Milan subirà decisi rinnovamenti. Tale azione si rende necessaria non solo dall’addio di Kjaer ma anche e soprattutto per offrire a Fonseca gli strumenti per arginare l’emorragia di gol incassati come nell’ultima stagione. Ibrahimovic – scrive ‘calciomercato.it’ – potrebbe favorire l’acquisto di un giovane talento che risolverebbe i problemi della retroguardia rossonera. Il profilo porta il nome di Strahinja Pavlovic. Il classe 2001 serbo, in forza al Salisburgo, sarebbe la ciliegina sulla torta del mercato rossonero. Molto apprezzato dallo svedese per via di una dirompente mole fisica, proponendosi come giocatore di grande prospettiva, sia tecnicamente che tatticamente.

Jakub Kiwior

Il costo dell’operazione

I costi dell’operazione Pavlovic sono tutt’altro che bassi, considerando inoltre che è in corso una rassegna europea per nazioni che potrebbe alterare verso l’alto la richiesta del club austriaco. La valutazione attuale che ne fa il Salisburgo è 25 milioni, cifra appunto che potrebbe lievitare nelle prossime settimane fino a toccare le vette dei 35-40 milioni.

L’articolo Milan, Ibra punta Pavlovic: richiesta di 25 milioni pronta a salire dopo Euro 2024 proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG