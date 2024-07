Fabrizio Romano ha svelato il ruolo cruciale di Ibrahimovic nella trattativa per portare Alvaro Morata al Milan.

Il fattore Ibra colpisce ancora. Il suo apporto alla squadra non si può più ammirare in campo purtroppo ma, seppur dietro una scrivania, i suoi assist sono ancora pezzi di antologia calcistica. Lo svedese che da qualche mese siede negli uffici di Via Aldo Rossi, è entrato fin da subito nella stanza dei bottoni della società, dimostrandosi anche abile comunicatore quando è stato chiamato in causa a descrivere i piani strategici della società. Lo svedese, riporta Fabrizio Romano, avrebbe inoltre offerto un contributo decisivo anche nel completare l’ingaggio di Alvaro Morata.

Il fattore Ibra

Fabrizio Romano, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato importanti e curiosi retroscena in merito all’ingaggio del neo Campione d’Europa Alvaro Morata. L’esperto di mercato ha infatti sottolineato che “Ibrahimović ha spinto molto per portare Álvaro Morata al Milan come opzione preferita. Le trattative per altri attaccanti, come Lukaku, non sono mai state portate avanti perché la dirigenza rossonera, e soprattutto Ibra, voleva fortemente lo spagnolo. Ci sono state diverse telefonate”.

Zlatan Ibrahimovic

Il Milan di Ibra

Prende forma, con chiarezza e trasparenza il Milan di Ibra. Lo svedese, esattamente un mese fa nella conferenza stampa che annunciava Fonseca nuovo allenatore dei rossoneri, affermò con fermezza che la società non fosse disposta a far “beneficenza” per pagare le commissioni richieste da Kia Joorabchian per Zirkzee. Il Milan, dopo appena 30 giorni, con la cifra richiesta per le sole commissioni dell’olandese, ingaggia il capitano della Nazionale spagnola Campione d’Europa. Un segnale forte, autorevole, a coloro che usano la critica come unico strumento di confronto.

