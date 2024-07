L’attaccante uruguaiano ha mostrato grossi segni di miglioramento nell’ultima stagione in Ligue 1.

L’Inter si è mossa con largo anticipo per quel che riguarda il mercato in entrata ma ora deve occuparsi della cessione di alcuni giocatori ritenuti non fondamentali per il progetto tecnico. Tra questi c’è sicuramente Martin Satriano, centravanti di origini uruguaiane classe 2001, che dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Brest in Ligue 1, è tornato alla base. Il suo futuro, tuttavia, sembra orientato altrove.

L’uruguagio sicuramente non troverebbe spazio se restasse all’Inter e così la società lo ha messo sul mercato valutandolo 10 milioni di euro. La sensazione è che il club sia disposto a negoziare, fare un passo indietro rispetto alla valutazione iniziale per facilitare la cessione definitiva del giocatore. Il Brest, squadra in cui Satriano ha giocato l’ultimo anno, mostra un interessamento concreto per il rientro dell’attaccante, sebbene consideri la cifra richiesta dai nerazzurri lievemente sopra le proprie possibilità. Allo stesso tempo, la nuova agenzia spagnola che rappresenta il giocatore sta ricevendo manifestazioni di interesse da parte di club come il Valencia e lo Stoccarda, anche se tali sondaggi non si sono ancora tradotti in trattative formali.

Occasione d’oro

In attesa di conoscere il proprio futuro, Satriano si appresta a sfruttare ogni possibilità per mettere in mostra il proprio talento. Le amichevoli estive rappresentano per lui un’occasione d’oro, soprattutto ora che potrà giocare insieme a Taremi, nuovo acquisto dell’Inter, nella speranza di attirare su di sé ulteriori attenzioni e, perché no, convincere definitivamente qualche club a scommettere sulle sue capacità.

