Il difensore centrale spagnolo appena svincolatosi dall’Atletico Madrid sarebbe sul punto di andare alla corte di Antonio Conte.

Il Napoli sembra essere vicinissimo a finalizzare un importante colpo di mercato per la propria difesa con l’acquisto a parametro zero di Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid.

La situazione

Le trattative tra il club azzurro e lo spagnolo sembrano giunte a una svolta decisiva. Il difensore, il cui contratto con l’Atletico Madrid è giunto al termine, potrebbe presto indossare la maglia azzurra. Secondo le informazioni riportate da Sport Mediaset, il Napoli avrebbe offerto a Hermoso un contratto triennale con un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione.

Antonio Conte

La volontà dei nerazzurri

La trattativa sembra invece aver escluso definitivamente l’Inter dalla corsa per Hermoso. I nerazzurri, che un tempo si mostravano interessati al difensore, hanno apparentemente cambiato rotta, indirizzando la loro attenzione verso altri giocatori per rafforzare la propria difesa. Tra i nomi più caldi per l’Inter ci sono Cabal dell’Hellas Verona e Bijol dell’Udinese.

Cambio di rotta

I nerazzurri sono sempre stati molto attenti sul mercato degli svincolati (c’era anche Ricardo Rodriguez ex Torino e Milan), ma ora il vento è cambiato. Sin dal suo arrivo a fine maggio, Oaktree ha fatto capire di propendere per i giovani anche se ciò dovesse comportare un investimento maggiore in termini di prezzo del cartellino. Hermoso ha 29 anni mentre Rodriguez 2 in più: questi non venivano più ritenuti funzionali al progetto.

