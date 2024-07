Jovic, nonostante il rinnovo con il Milan, potrebbe lasciare i rossoneri durante la sessione estiva di calciomercato.

Il Milan si è posto l’obiettivo di cambiare look al proprio attacco, proponendosi ai nastri di partenza con una batteria di soluzione offensive all’altezza delle ambizioni societarie e dei tifosi. Il primo acquisto è già in dirittura d’arrivo: Alvaro Morata nelle prossime ore effettuerà le visite mediche con il club rossonero e firmerà un quadriennale che lo legherà al Milan fino al 2028. Le grandi manovre in attacco però non sarebbero concluse qui, Manuele Baiocchini su Sky Sport ha infatti rivelato le prossime mosse del Club in merito al futuro di Luka Jovic.

Jovic ha rinnovato ma…

Il serbo è arrivato sul finire dell’ultimo mercato estivo, a parametro zero dalla Fiorentina. Jovic ha avuto bisogno di tempo per integrarsi al meglio nel Milan, e trovare la sua migliore forma agonistica. Dopo le prime difficoltò però l’ex viola si è meritato il rinnovo con i rossoneri anche per la prossima stagione a suon di gol. Pur entrando spesso dalla panchina, il serbo è riuscito in più occasioni a togliere letteralmente le castagne dal fuoco a Pioli in diverse situazioni. Manuele Baiocchini, esperto di mercato di Sky Sport, ha rivelato che “il Milan ha sì rinnovato Jovic, ma da quello che abbiamo capito, dalle telefonate che facciamo, non ci crede fino in fondo”.

Luka Jovic

Jovic: pedina di scambio?

L’idea del Milan, confermata anche Manuele Baiocchini, è di acquistare un altro centravanti oltre Morata. Il giornalista ha infatti spiegato che “c’è la possibilità che, oltre a Álvaro Morata, arrivi un altro attaccante”. Ha aggiunto inoltre che, per quanto riguarda Jovic, è “probabile lo darà a qualche altra squadra entro la fine di questo calciomercato”, ragione per cui è facile ritenere che il serbo possa essere anche come contropartita per qualche acquisto, non è un caso si parli di lui alla Roma, più un conguaglio economico, per Abraham.

