L’Inter vuole acquistare dal Venezia Tanner Tessmann e le due società stanno discutendo di ciò da settimane.

Il telecronista Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha detto la sua sul centrocampista del Venezia Tanner Tessmann. “Dove sarebbe titolare? Delle squadre della parte destra della classifica devo dire tutte, quasi tutte. Lui può giocare indifferentemente a due o a tre, a due forse rende di più perché è il prototipo del centrocampista centrale che ama giocare a due. Però essendo bravo ed essendo anche un ragazzo intelligente, visto come sta in campo, può anche adattarsi a giocare a tre. E lo ha fatto, perché al Venezia Paolo Vanoli ha cambiato più volte. Tanto che lo conosce bene, voleva acquistarlo per il Torino ma poi è arrivata l’Inter che ha messo soldi in più”.

L’Inter dopo il passaggio da Suning ad Oaktree sta investendo parecchio nei giovani: il piano per l’americano è chiaro, se l’affare andrà in porto il centrocampista finirà in prestito altrove, molto improbabile che sia in Serie A. Paolo Vanoli, nuovo allenatore del Torino che aveva precedentemente lavorato con Tessmann al Venezia, aveva mostrato un forte interesse nel portarlo ai granata. Ci sarà tempo per chiarire il futuro del centrocampista classe 2001: per il momento lo statunitense parteciperà alle Olimpiadi con la sua nazionale. L’Inter sta per chiudere l’operazione col Venezia per 7 milioni di euro.

