Il Milan monitora la situazione legata a Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund. Il suo arrivo in rossonero potrebbe avere dei ritardi.

Il Milan ha in tasca Alvaro Morata. L’accordo con la punta spagnola neo Campione d’Europa è fatto, restano solo le ultime formalità per rendere ufficiale il primo acquisto della campagna acquisti 2024-2025. Il Club di Via Aldo Rossi però potrebbe non essere accontentarsi del solo attaccante dell’Atletico Madrid. Potrebbe infatti raddoppiare per offrire a Fonseca una maggiore gamma di scelta, con un batteria di attaccante con caratteristiche tattiche differenti. Non è un caso infatti che la squadra mercato rossonera abbia mostrato interesse per Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund.

L’idea Niclas Füllkrug per il Milan

L’attaccante tedesco del Borussia Dortmund, classe 1993, è l’ultima idea che radio mercato associa al Milan in cerca di profili per completare il reparto offensivo rossonero. Le caratteristiche che hanno senza dubbio attirato Ibra e Moncada sono la versatilità e la potenza di tiro. Non a caso l’attaccante teutonico, sebbene il suo ruolo naturale sia quello di prima punta, può anche essere schierato come ala destra o sinistra. E’ in possesso inoltre di un tiro potente, riuscendo a essere efficace anche dalla lunga distanza.

Serhou Guirassy

Tra il Milan e Füllkrug c’è Guirassy

Il possibile arrivo di Füllkrug al Milan non potrò avere luogo in tempi brevi. Il Corriere dello Sport ha evidenziato infatti che tra i rossoneri e l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund, ci sarebbe Guirassy. Lo stesso attaccante guineano che il Milan qualche settimana trattava per affidargli la maglia numero 9 di Giroud. Il Borussia Dortmund infatti pur avendo trovato un accordo con lo Stoccarda, non potrà usufruire del giocatore per circa un mese, per via una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Il giocatore si sta curando e riprenderà senza dubbio a giocare entro i tempi prestabiliti ma, in assenza della totale guarigione, il Borussia Dortmund non darà il nulla osta a Füllkrug per accasarsi al Milan.

