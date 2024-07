L’attaccante islandese piace tantissimo ai dirigenti nerazzurri in quanto ha caratteristiche proprie a nessun giocatore a disposizione di Inzaghi.

L’Inter continua a seguire con interesse Albert Gudmundsson, nonostante la situazione complessa che vede il calciatore islandese ancora al centro di un’attenzione giudiziaria. La prudenza diventa la parola d’ordine, in attesa di risoluzioni che potrebbero influenzare in maniera determinante le mosse future del club milanese.

Condizioni difficilissime

L’islandese attualmente legato contrattualmente al Genoa, rimane un profilo di spicco per l’Inter, grazie alle sue doti tecniche e di dribbling che ne fanno il candidato ideale per rafforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri vorrebbero comprarlo ma per far sì che ciò avvenga i dirigenti dovrebbero fare veri e propri salti mortali. Servirebbero infatti le cessioni di alcuni elementi, come Valentin Carboni e Joaquin Correa, quest’ultimo oggetto d’interesse da parte dell‘Aek Atene, oltre a quella di Arnautovic, che invece attualmente incline a rimanere. Oltre a creare spazio in rosa infatti queste uscite aiuterebbero anche a trovare i 30 milioni richiesti dal Genoa per l’islandese.

Joaquin Correa

Questioni Giudiziarie

Tuttavia, un caso giudiziario ancora pendente in Islanda getta ombre sulla possibilità di procedere senza riserve all’eventuale acquisizione di Albert Gudmundsson. Assolto in primo grado dalle accuse di molestie sessuali nella scorsa primavera, il giocatore si trova ora ad affrontare il ricorso presentato dalla presunta vittima. L’esito dell’appello, previsto per l’autunno, rimane un fattore di incertezza che impedisce all’Inter, ma anche a tutte le altre squadre interessate, di avanzare con decisione.

