Il capitano nerazzurro ora si prepara a staccare la spina col morale alle stelle dopo il goal di stanotte: ecco quando Inzaghi lo avrà a disposizione.

La prima metà del 2024 si sta rivelando esemplare per Lautaro Martinez. La conquista dello Scudetto con il club nerazzurro e il successo in Copa America, coronato dal goal decisivo in finale e dal titolo di capocannoniere del torneo, hanno ribadito ancora una volta la sua caratura.

Lautaro Martinez

La rivincita

Il capitano dell’Inter nelle interviste post gara naturalmente non ha nascosto la propria gioia sottolineando come le prestazioni in questo torneo siano state una sorta di rivincita per ciò che era accaduto al Mondiale; il 10 nerazzurro in Qatar infatti non ha recitato una parte da protagonista principale per via di un infortunio alla caviglia. Anche per questo in Copa America l’allenatore Lionel Scaloni non lo ha schierato titolare il più delle volte. Il commissario tecnico ha sottolineato come l’attaccante non fosse contento dell’esclusione iniziale e che, nonostante ciò, sia riuscito ad entrare benissimo in partita.

Le prossime mosse con i nerazzurri

Prima dell’inizio della nuova stagione con l’Inter, il Toro si aggregherà ai compagni 10 giorni prima dell’inizio del campionato, come riporta Sky Sport, l’attenzione è rivolta al rinnovo del suo contratto. L’accordo è già stato raggiunto e prevede un ingaggio annuale di 9 milioni di euro più bonus fino al 2029; ora non resta che aspettare il 7 o l’8 agosto per rivederlo all’opera ad Appiano Gentile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG