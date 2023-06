All’età di 41 anni Zlatan Ibrahimovic dice addio al Milan e al mondo del calcio: le parole della leggenda svedese

Zlatan Ibrahimovic a 41 anni mette la parole fine alla sua carriera nel Milan e nel mondo del calcio. Di seguito le sue parole con cui dice addio.

«Uao. Tante emozioni e ricordi in questo stadio, la prima volta che sono arrivato volevo far esplodere lo stadio, la prima volta che sono arrivato mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore, ringrazio la mia famiglia, i compagni, lo staff e l’allenatore e voi tifosi. Mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista a vita. E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio non a voi. Troppe emozioni, ci vediamo in giro se siete fortunati, forza Milan e arrivederci».

