Le parole di Federico Chiesa, attaccante della Juve, dopo la vittoria dei bianconeri nell’ultimo turno di campionato

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro L’Udinese. Di seguito le sue parole.

FINALE DI STAGIONE – «Sono contento per il gol, spero di aver aiutato la squadra almeno per l’Europa League. Saremmo in Champions ma ci hanno tolto i punti. Il nostro campionato a livello di punti lo abbiamo fatto».

STAGIONE DIFFICILE – «Stagione difficile per me dopo l’infortunio. Ci ho messo 10 mesi, non è stato semplice. Vediamo adesso alla Nazionale e poi a tornare qua e fare bene».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG