Spezia e Verona perdono contro Roma e Milan: la salvezza di una delle due squadre passerà per uno spareggio

Per decidere adesso la permanenza in Serie A le due squadre si dovranno affrontare in uno spareggio che vale la salvezza e la retrocessione in Serie B. Domani la Lega sceglierà la sede dello spareggio.

