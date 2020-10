Milan, Ibrahimovic e Duarte ancora positivi al Coronavirus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Milan Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte sono ancora positivi al Covid, mentre tutti gli altri sono risultati negativi. Il brasiliano è al suo sedicesimo giorno di positività, mentre lo svedese è al quattordicesimo ed è in isolamento domiciliare dallo scorso 24 settembre. Per poter tornare disponibili, i due giocatori devono ottenere un doppio tampone negativo.

Ora c’è il rischio concreto per loro di saltare il derby contro l’Inter che è in programma a San Siro il 17 ottobre alle ore 18. Un match certamente importantissimo anche al di là della classifica, per il quale sarebbe indispensabile avere in campo un uomo come Ibra.

Oggi pomeriggio gli altri giocatori milanisti che sono risultati tutti negativi al Covid al tampone di stamattina potranno tornare ad allenarsi a Milanello. Non ci sono ancora quelli che hanno giocato con le Nazionali.