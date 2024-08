Ibra, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pavlovic, ha spiegato i motivi per cui il Milan ha deciso di puntare su di lui.

Oggi è il giorno di Strahinja Pavlovic, il nuovo difensore del Milan. Il serbo si è trasferito in rossonero per una cifra di circa 20 milioni, di cui 18 in parte fissa e 2 in bonus. Il centrale serbo gode di un curriculum decisamente importante, per lui parlano numeri e statistiche che testimoniano l’alto rendimento in ogni fondamentale che caratterizza un difensore di valore. Di seguito la conferenza stampa testuale di Pavlovic. Zlatan Ibrahimovic, anch’egli presente in conferenza stampa, ha svelato le ragioni per cui il Milan ha deciso di puntare su di lui.

La scelta unanime

Zlatan Ibrahimovic è conosciuto perché capace di parlare senza alcun filtro. Apre infatti la conferenza stampa di presentazione di Pavlovic affermando che lui e la squadra mercato rossonera hanno “cercato un difensore con un bel profilo, questo perché l’anno scorso abbiamo preso tanti gol, abbiamo cercato di rinforzare la difesa. Lui era il profilo perfetto. La squadra di scouting, tutti quanti con Geoff Moncada come pilota hanno indicato il nome di Strahinja a tutti quanti. L’abbiamo seguito per un bel po’, ci ha convinto tutti”. Aggiunge inoltre un dettaglio non di poco conto, che testimonia la diligenza e attenzione di azione per costruire un grande Milan. Lo svedese ha infatti sottolineato che “Pavlovic gioca con il piede sinistro, nella nostra difesa c’era solo Theo Hernández”. Conclude poi tessendo le lodi del difensore servo, rimarcando che “ha un gioco intenso, non ha paura, ha l’atteggiamento giusto, quello che noi vogliamo. Nella squadra serve un po’ di cattiveria e Strahinja Pavlovic è giusto per questa squadra. Anche all’allenatore piace, ha 22 anni, tanti margini di miglioramento ancora. Ha giocato in Champions League, ha esperienza anche negli Europei. Abbiamo fatto di tutto per portarlo”.

Strahinja Pavlovic

Pavlovic: il preferito dei tifosi

Il rapporto tra Ibrahimovic e i tifosi del Milan è decisamente molto stretto, seppur non è più così vicino a loro come quando calcava il verde di San Siro. Nel corso della presentazione di Pavlovic, lo svedese ha inoltre sottolineato con orgoglio e certezza che “porterà ancora più calore allo stadio, sono sicuro al 200% che diventerà il preferito dei tifosi. Nel duello entra senza paura e i tifosi lo notano. Abbiamo fatto di tutto per portarlo e oggi voglio dare il benvenuto a Strahinja Pavlovic”.

