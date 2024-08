Chukwueze, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha rivelato di aver detto no a grandi cifre per amore del Milan.

Il calcio non è un solo gioco. Lo diciamo spesso, ma tanti ancora non lo capiscono a fondo. Questo meraviglioso sport nasce innanzitutto dal cuore, luogo da dove nascono le emozioni più intense e trascinanti. Un esempio potrebbe essere Samuel Chukwueze che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha svelato un curioso retroscena che non farà altro che avvicinarlo ancora di più al cuore dei tifosi rossoneri.

No all’Arabia per il Milan

E’ un Chekwueze che non ti aspetti quello che alla rosea confessa che “un anno fa mi volevano in Arabia Saudita.Mi avevano offerto molto più di 10 milioni annui”. Nonostante la cifra da capogiro la risposta del nigeriano fu un attestato d’amore al Milan. Il giocatore ha dichiarato infatti che la sua “mente era settata solamente sul Milan nonostante il mio agente me lo diceva che c’erano questi soldi”. Chukwueze ha ribadito però di non voler” andare da nessun’altra parte”.

Samuel Chukwueze

Chukwueze rinato con Fonseca

La cura Fonseca ha certamente fatto breccia in Chukwueze. Il nigeriano, lo scorso anno quasi impaurito e timido con Pioli, è oggi un soldato di prima linea nello schieramento del tecnico portoghese. Appare decisamente rigenerato, convinto dei propri mezzi e perfettamente centrato nel disegno tattico del mister. Può essere per lui la stagione del rilancio, per zittire tutti coloro che la passata stagione lo ritenevano un ‘sopravvalutato’. Non è un caso infatti che Fonseca, da quanto trapela, stia ragionando anche a un cambio modulo che possa valorizzare le sue caratteristiche, garantendogli un maggiore minutaggio.

