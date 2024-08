Il Milan tenterà in questo mercato di chiudere sia per Samardzic che per Abraham, prima però deve superare alcune difficoltà.

Il Milan si è imposto in questo mercato, così come nei precedenti, un budget molto preciso di spesa oltre il quale non andare. Il Club di Via Aldo Rossi è molto rigoroso nel rispetto dei parametri economici, sia per rispetto agli organi federali ed europei, ma ancor di più perché intende avere una solidità patrimoniale solida e attiva. Motivi questi che sconsigliano alla squadra di mercato rossonera di effettuare il famigerato passo più lungo della gamba.

Il budget già speso

Il budget che il Milan si è imposto come spesa sul mercato è 45 milioni, di fatto gli introiti della Champions, a cui ovviamente occorre aggiungere gli introiti derivanti dalle cessioni. Non è un caso infatti che il Milan stia cercando di liberarsi degli esuberi, così da rimpinguare il tesoretto da investire sul mercato. Il Milan ha già messo a segno i colpi Morata e Pavlovic, ed è in fase di definizione Emerson Royal. La somma dei costi dei loro cartellini evidenzia che il budget è, numeri alla mano , appena sufficiente per completare l’acquisto del mediano, altra figura considerata indispensabile a inizio mercato.

Tammy Abraham

Samardzic e Abraham: la strategia

Facile intuire che, a meno di nuove cessioni, sarà complicato arrivare ad obiettivi cari come Samardzic e Abraham. Sia l’Udinese che la Roma difficilmente accetteranno prestiti con rimandi il pagamento all’anno prossimo, almeno non ora, e forse nemmeno nelle ultime ore di mercato. Ecco che sarebbe decisiva la cessione di uno tra Malick Thiaw o Ismaël Bennacer, che potrebbero garantire un introito di almeno 40 milioni di euro. Anche Yacine Adli, valutato 12-15, potrebbe essere in tal senso utile alla causa. Senza uno di queste uscite, sarà impossibile arrivare a uno tra Samardzic o Abraham.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG