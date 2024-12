Milan, il bollettino post natalizio dall’infermeria. Tanti nomi pesanti e i tempi di recupero

Nelle ultime due settimane l’infermeria di Milanello si è nuovamente popolata. In vista di Milan-Roma di domenica 29 alcuni torneranno a disposizione.

Nelle ultime settimane la già difficile situazione del Milan è stato ulteriormente messa alla prova dal concentrarsi di molti infortuni in un breve lasso di tempo.

La gestione di questi eventi può influenzare non solo le prestazioni immediate di una squadra ma, a lungo termine, anche le sue ambizioni di stagione. Il Milan, dopo Natale, si trova ora in questa situazione in vista dell’ultimo match dell’anno solare la sera del 29 dicembre a San Siro contro la Roma.

Situazione attuale

Il diario medico rossonero elenca ben 8 giocatori che attualmente si trovano nell’elenco degli infortunati, ognuno con la propria tempistica di recupero e specificità. Questa situazione comporta una serie di sfide per lo staff tecnico, Fonseca in primis, costretta a trovare soluzioni alternative e a sopperire a queste importanti assenze. Escludendo il lungodegente Alessandro Florenzi (unico difensore out) che ne avrà ancora per mesi dopo la rottura del crociato della scorsa estate ecco la situazione di centrocampo ed attacco.

Centrocampisti contati ed un sorriso

A centrocampo, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sono temporaneamente indisponibili, rispettivamente per una lesione del bicipite femorale destro e dun problema muscolare. L’inglese sarà valutato nuovamente nel giro di una settimana per determinare l’evolversi della sua condizione. L’americano potrebbe tornare a disposizione per il match contro la Roma, salvo complicazioni. Un sorriso arriva invece da Ismael Bennacer che è finalmente tornato ad allenarsi col gruppo e rientrerá nella lista dei convocati per l’ultima partita del 2024.

Ismaël Bennacer

Rientri in attacco

L’attacco risente dei malanni di Christian Pulisic, Luka Jovic, Noah Okafor e Rafael Leao per diverse problematiche fisiche. Se per Jovic ed Okafor l’appuntamento sarà per l’anno nuovo, Christian Pulisic dovrebbe tornare a disposizione per il match contro la Roma mentre resta ancora in dubbio la presenza di Rafa Leao. È guarito dalla tonsillite, che l’aveva tenuto lontano dalla trasferta di Verona, Alvaro Morata che così torna abile ed arruolabile per il fondamentale Milan-Roma di domenica sera.

