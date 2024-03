Il futuro di Pioli appare sempre più saldo sulla panchina del Milan anche per la prossima stagione. Arrivano conferme.

Stefano Pioli e il Milan, un amore che non vive mai a bassa tensione emotiva. Il rapporto tra il tecnico e il Club non è stato sempre dei migliori, soprattutto negli ultimi mesi. La tentazione di guardarsi attorno e portare a Milanello un volto nuovo, in quel di Via Aldo Rossi, è stato più di un semplice pensare. Oggi le nubi attorno a Pioli sembrano davvero essersi diradate e – come spiega La Gazzetta dello Sport– “arriveranno voti alti” al tecnico dato che “l’obiettivo di inizio stagione è stato di fatto centrato senza affanno”. Il secondo posto in classifica e una qualificazione alla prossima Champions sempre più in tasca possono davvero rappresentare il biglietto da visita ideale per confermarsi in sella alla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Di questo ne è convinto anche Silvano Martina, storico agente di Gianluigi Buffon su tutti.

Stefano Pioli

Pioli resta al Milan

Silvano Martina, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato in merito al futuro di Pioli sulla panchina del Milan. Il noto procuratore crede che “il Milan penso resterà con Pioli anche la prossima stagione“. Da quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il prossimo derby con l’Inter sarà decisivo in tal senso. La dirigenza rossonera infatti ha desiderio di invertire il trend che ha visto trionfare i cugini negli ultimi 5 giocati, su tutti quelli della scorsa semifinale di Champions League.

Maignan il più forte della Serie A

Silvano Martina ha infine speso delle considerazioni in merito a chi, per lui, sia il migliore portiere della Serie A. Non ha avuto dubbi a rispondere ed ha affermato che “il più forte è Maignan. Stanno facendo bene Sommer e Milinkovic-Savic, che è cresciuto. Di Gregorio sta crescendo”. Proprio il portiere del Monza sembra poter essere il sostituto di Maignan in caso di addio a fine stagione.

