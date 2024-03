Giuseppe Pastore ha commentato la stagione del Milan definendola la migliore di Pioli da quando siede sulla panchina rossonera.

Stefano Pioli non metterà mai d’accordo opinionisti e tifosi. C’è che infatti ne tesse le lodi, sottolineando numeri e trofei vinti – lo scudetto- e chi invece sosterrà l’esatto opposto, portando come esempi i momenti in cui alcune sue scelte sono state poco redditizie e azzeccate. I numeri però non mentono mai e Giuseppe Pastore, durante il programma Fontana di Trevi per Cronache di Spogliatoio, ne ha snocciolati alcuni davvero molto interessanti.

Stefano Pioli

Miglior stagione di Pioli al Milan

Più di qualche tifoso probabilmente storcerà il naso ma, numeri alla mano, la stagione di Stefano Pioli non è affatto da buttare, anzi. Giuseppe Pastore sottolinea infatti che “questa è la miglior stagione del Milan di Pioli numeri alla mano. Hanno un punto in meno dell’anno del Scudetto, ma è ai quarti di Europa League mentre quell’anno uscì al girone di Champions. E’ incredibile…lo dico incredulo anch’io con tutto quello che si sta dicendo“. Proseguendo nell’analisi poi evidenzia che “la rosa è diversa, giocatori più forti, ecc…peraltro tutti da ambientare, perché se arrivano 8 stranieri ad agosto ci vuole tempo. Però numeri alla mano è così”.

Lo stato di salute del Milan

Pastore analizzando la stagione del Milan e i numeri di Pioli, ha poi dato risalto all’ultimo periodo rossonero in cui la squadra “ha fatto 11 vittorie nelle ultime 15, ha passato due turni bene in Europa League“. Chiosa finale in merito all’eliminazione dalla Champions League, il giornalista ha sottolineato che “il girone di Champions del Milan è l’unico ad aver qualificato due squadre ai quarti di finale”.

L’articolo Pastore su Pioli: “E’ la sua miglior stagione al Milan! Numeri alla mano…” proviene da Notizie Milan.

