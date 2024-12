Milan: il mercato per evitare un rischio enorme

Tra impegni ravvicinati e una rosa sotto pressione, i rossoneri si trovano a un bivio: la gestione di due elementi in particolare.

Il Milan si prepara ad affrontare una serie di impegni determinanti per il prosieguo della stagione. Tra campionato, competizioni europee e nazionali, la rosa guidata da Paulo Fonseca si appresta a vivere settimane di fuoco che metteranno a dura prova non solo la qualità tecnica, ma anche la resistenza fisica dei giocatori.

In questo contesto, emerge il focus su due pedine fondamentali dello scacchiere milanista il cui impiego intensivo solleva preoccupazioni riguardo la loro gestione.

Uomo chiave

Youssouf Fofana, dal suo arrivo a Milano, non ha mai realmente goduto di un momento di pausa. L’ex giocatore del Monaco si è rapidamente affermato come un elemento centrale nello schieramento tattico di Fonseca, distinguendosi non solo per il lavoro di interdizione ma anche per la sua capacità di assistere i compagni.

La sopresa

Con le ultime nove presenze arricchite da cinque decisivi passaggi vincenti, ha dimostrato una versatilità e una continuità che esulano dalla pura fase difensiva, confermandosi una risorsa preziosa per l’equilibrio e la fase offensiva del Milan.

L’olandese

Parallelamente, Tijjani Reijnders si è imposto come uno dei motori del gioco rossonero. Il centrocampista si è distinto per il suo incessante contributo in termini di movimento, consolidando la sua importanza all’interno del gruppo. La sua elevata frequenza di utilizzo mette in risalto la fiducia riposta in lui da Fonseca e allo stesso tempo solleva questioni sulla gestione del turnover in una rosa che mostra segni di affaticamento.

Reijnders Fofana

Pericolo affaticamento

La densità del calendario sportivo richiede una gestione attenta delle energie e un’attenta pianificazione del ruolo di ogni giocatore. Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano evidenzia una criticità nella composizione dell’organico milanista, in particolare per quanto riguarda la linea mediana. Il bisogno di “allungare la coperta” in mezzo al campo sottolinea una necessità impellente di ampliare la rosa a disposizione, al fine di preservare la freschezza fisica e mentale dei titolari e garantire così una rotazione efficace che permetta di mantenere alto il livello di prestazione.

