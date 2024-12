Pulisic e Morata, sorprese in arrivo? Le mosse di Fonseca che potrebbero stravolgere il match con la Roma

Due stelle, una partita decisiva e tante incognite: chi giocherà davvero? Le ultime scelte di Fonseca potrebbero ribaltare ogni previsione.

Nel vibrante e imprevedibile mondo del calcio italiano, ci si prepara per l’incontro di Serie A tra Milan e Roma.

Christian Pulisic e Álvaro Morata si trovano a un bivio decisivo per il loro impiego, con decisioni che verranno prese basandosi sulle prestazioni agli allenamenti e sulla loro condizione fisica.

Scelte che fanno discutere

Theo Hernandez, che potrebbe sedersi in panchina per la terza volta consecutiva: a Milanello, infatti, durante l’ultimo allenamento, Filippo Terracciano è stato testato come terzino sinistro. Nel frattempo, Mattia Liberali potrebbe giocare titolare nel ruolo di trequartista, specie se Morata dovesse essere confermato come prima punta.

Il ritorno

Álvaro Morata si prepara a reclamare il suo posto tra i titolari dopo aver superato una tonsillite che lo aveva costretto a saltare l’ultima trasferta. L’attaccante spagnolo potrebbe ritrovare la maglia da titolare, anche se il ruolo preciso rimane ancora una questione aperta.

Christian Pulisic

Il recupero

L’americano sta lavorando sodo per tornare in campo. Dopo un periodo di allenamento personalizzato, la sua presenza contro la Roma rimane una carta che Paulo Fonseca potrebbe giocarsi all’ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport sostiene che la decisione finale dipenderà dall’esito dell’allenamento di oggi: un risultato positivo potrebbe segnare il suo ritorno in panchina, se non addirittura in campo, forse anticipando il previsto rientro per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

