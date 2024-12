Milan-Roma: Fonseca annuncia un nuovo problema ad un big ma anche un grande ritorno

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca si trova ad affrontare per la prima volta la sua ex squadra.

Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Roma. “La Roma è la Roma. È un gran club, una grande città”.

“Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto. Tornare qui in Italia e giocare contro la Roma è speciale per me”.

La gestione di Theo Hernandez

“Noi abbiamo fatto allenare Theo in questi giorni, ha bisogno di recuperare fisicamente. È vero, che penso anche lui ha la consapevolezza che può fare molto meglio. Ma onestamente in questi due ultimi giorni, che abbiamo lavorato insieme e abbiamo parlato, sono veramente positivo su Theo: vediamo come sarà. Sono positivo principalmente per questi ultimi due giorni”.

Sul mercato

“Stiamo pensando a tutte le situazioni. La società sta attenta. I cambi che faremo li faremo con la consapevolezza di quello che è meglio per la squadra. Ma ora sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla supercoppa. Di Tomori non ne abbiamo parlato, per me è una novità. È una situazione normale che se abbiamo bisogno di parlarne allora ne parleremo”.

Christian Pulisic

La tegola

“Mi aspettavo che potessimo avere Pulisic. Sta bene ma questi ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, che è un altro. Non si è allenato con noi. È un problema sorto durante il processo di recupero, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Non per il problema precedente ma questo nuovo che è sopraggiunto”.

Gli altri acciaccati ed un recupero

“Loftus sta molto meglio, penso che la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata sta bene, è pronto per giocare. Bennacer sta bene, è molto motivato: non ha la condizione fisica per fare i 90 minuti, ma è pronto per giocare e giocherà. Sono sicuro che giocherà. Musah e Leao sono più in ritardo, nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Avremo 11 giocatori (sorride, ndr)“.



Leggi l’articolo completo Milan-Roma: Fonseca annuncia un nuovo problema ad un big ma anche un grande ritorno, su Notizie Milan.