Milan-Roma, il doppio ex sottolinea dove si deciderà la sfida: Fonseca e Ranieri sanno cosa rischiano?

L’ex allenatore Fabio Capello anticipa diversi temi riguardanti il match di domani di San Siro e avverte il tecnico rossonero.

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Milan-Roma: “Sarà una partita non semplice, per entrambe le squadre. Il Milan deve vincere per restare agganciato alla zona Champions, un risultato diverso sarebbe duro da digerire”.

“La Roma invece mi sembra si stia rimettendo in piedi, soprattutto ora che Dybala sta alzando i giri“.

L’exploit di Reijnders

“Lui e Fofana rappresentano un centrocampo di lusso. Bisogna cercare di tenerli lì, perché hanno un equilibrio e una forza unici: uno recupera palloni, l’altro ribalta l’azione e ha visione di gioco. È una coppia che mi piace tantissimo”.

Le posizioni dei due tecnici

“Ranieri avrà tempo fino alla fine per lavorare e dare dignità alla squadra, cosa che peraltro sta già facendo molto bene, con grande voglia. Claudio mi sembra molto determinato. Fonseca invece deve portare il Milan almeno nelle 4 di Champions, sperando che alla fine possano essere anche 5. È un impegno gravoso, certo, ma il Milan è un club che richiede sforzi importanti“.

Theo Hernandez

La questione Theo Hernandez

“Io vedrei bene Hernandez e lo spagnolo (Alex Jimenez, ndr) insieme: due giocatori che si scambiano tra di loro, che sovrappongono, cambiandosi magari anche di posizione quando si difende. Ma io credo che sia fondamentale soprattutto il recupero di Theo: la sua forza, la sua personalità e la sua qualità sono importanti. Il fatto che abbia lavorato anche nel giorno di riposo ci dimostra quanta voglia abbia di tornare. E credo che sia molto importante ciò che ha fatto vedere”.

L’avviso

“Ritengo che il Milan debba fare molta attenzione sui calci di punizione e sugli angoli perché lì la Roma è forte, mentre il Milan ha qualche problema. Quindi Fonseca deve mettere a posto queste cose qui e poi nella fase offensiva dovrà cercare più velocità e meno passaggi laterali”.

